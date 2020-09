Regionali, vandalizzata auto di collaboratore di Buonomo

Atto vandalico ieri sera ai danni di un’auto di un collaboratore di Michele Buonomo, candidato al consiglio regionale nella lista del Partito Democratico. Durante un incontro, in quel di Pontecagnano, l’auto del giovane Valerio Calabrese, attivista di Legambiente e direttore del Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi, è stata seriamente danneggiata da ignoti. È lo stesso Calabrese, in questi giorni molto attivo al seguito dell’ambientalista Buonomo, a darne notizia sui social.

«A poche decine di metri dal luogo in cui si stava svolgendo un bell’incontro elettorale col candidato Michele Buonomo – scrive – qualche simpatica canaglia decideva di vandalizzare un’auto del nostro gruppo, specificatamente la mia, nella quale era in bella mostra il materiale elettorale di Michele. Nemmeno hanno tentato di aprirla, semplicemente un finestrino distrutto a mo’ di avvertimento (non è questo, peraltro, il primo)».

«Dispiace – continua – che al cospetto di un discorso rispettoso e civile, improntato sulla gentilezza, la passione e le idee, si contrapponga la vigliaccheria e la violenza. Certo, chi voleva intimidirci ha miseramente fallito. Alla prepotenza – chiosa Calabrese – continueremo sempre a rispondere con il sorriso».