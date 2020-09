Incidente stradale nella notte sulla A2. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula, sulla corsia nord. Per cause in corso di accertamento un’auto si è scontrata con un furgoncino.

Due persone sono rimaste ferite, una è in gravi condizioni. Sul posto i sanitari del 118, la Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas.

La dinamica del sinistro dovrà essere ricostruita.