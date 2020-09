Un commissario per la Fondovalle Calore. Lo ha annunciato il Viceministro Giancarlo Cancelleri, sul territorio per accompagnare i candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali ed effettuare un sopralluogo all’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi. Presente anche Michele Cammarano, consigliere regionale uscente, che aveva chiesto al Ministero di commissariare la Regione per quanto concerne la Fondovalle Calore, vista “la gestione inconcludente dell’opera infrastrutturale”.

La strada ha alle spalle una storia di oltre 20 anni. Un progetto che affonda le sue radici in un passato lontano e che, a distanza di decenni, è ancora lontana dal raggiungimento del traguardo e dalla conclusione dei lavori.

Eppure l’arteria sarebbe fondamentale per reinserire le aree interne nei flussi economici e commerciali, permettendone il collegamento con le aree urbanizzate attraverso la strada ad elevato scorrimento, creando così quella velocità e quel dinamismo in grado di contrastare ed evitare il tasso di migrazione dai bacini demografici più profondi del Cilento che si stanno spopolando a fronte della sensazione di abbandono e di isolamento.

Eppure oggi la Fondovalle Calore è l’ennesima opera incompiuta.

“Le macerie sono ancora lì, perchè di macerie ormai si tratta, non di cantiere – prosegue Cammarano – Nell’ultimo anno i lavori sono proseguiti a singhiozzo senza rendere agibile alcun lotto funzionale e il risultato è che la Valle del Calore resta senza una strategia viaria e infrastrutturale che possa dare ossigeno alle economie rurali, al turismo e allo sviluppo. Una situazione drammatica che rimanda alle mente le parole, oggi dal sapore di una beffa, pronunciate dal governatore De Luca nel 2017, quando dichiarò che un cantiere che si apre è lavoro, è pane, per i lavoratori, per i tecnici e per l’impresa. Il riferimento era proprio a quel cantiere che da anni risulta chiuso”.

“Verrò a vedere la Fondo Valle per fare il punto sulla situazione, per ascoltare gli amministratori locali e provare a trovare delle soluzioni alle problematiche che ci sono sul territorio”, ha detto il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Cancellieri.