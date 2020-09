L’almanacco del 16 settembre 2020

E’ il 260° giorno dell’anno, 37ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 106 giorni.

Santi del giorno

San Cornelio (Papa e Martire)

San Cipriano (Vescovo e Martire)

Santa Eufemia

Etimologia

Eufemia, il termine greco “euphemia”, latinizzato poi in “Euphémia” ed ampiamente usato dai cristiani per il suo significato di “buon augurio”, è alla base di questo personale, diffuso specialmente nel Sud Italia, ma attualmente in calo.

Proverbio del giorno

Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti

Aforisma del giorno

Se in te arde la febbre dell’avarizia, cibati di questo Pane, e imparerai la generosità. (S. Cirillo)

Accadde Oggi

1949 – Debutta Wile E. Coyote

1970 – Il caso De Mauro

1908 – Fondata la General Motors

Sei nato oggi?

I nati il 16 settembre mostrano uno spirito indomabile che non conosce sconfitta o confini. Il loro desiderio di andare oltre, di superare le conquiste già fatte in qualsiasi settore, è davvero immenso, e tuttavia hanno anche la pazienza necessaria a occuparsi degli aspetti più tecnici della loro attività, non essendo egoisti o alla ricerca del successo a ogni costo. Essi possiedono una forte carica di energia emotiva e si esprimono soprattutto col cuore. E’ bene, però, che facciano attenzione a non oltrepassare alcuni limiti, di fronte ai quali perfino loro devono rispettosamente fermarsi a riflettere.

Celebrità nate in questo giorno

1952 – Mickey Rourke

1961 – Alessandro Cecchi Paone

1925 – B.B. King

1893 – Albert Szent-Györgyi

Scomparsi oggi

1977 – Maria Callas

2016 – Carlo Azeglio Ciampi