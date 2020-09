Addio all’archeologo Marco Torelli, studiò Paestum

E’ morto questa mattina ad 83 anni Mario Torelli, etruscologo e archeologo, professore univeristario. Nell’ultimo periodo stava lavorando, in qualità di curatore, al progetto di una grande mostra su Pompei e Roma, che a breve avrebbe inaugurato nelle sedi di Pompei e del Colosseo, le cui Istituzioni sono oggi dirette da due suoi allievi, Massimo Osanna e Alfonsina Russo, e dove vi lavorano diversi suoi ex studenti.



Un archeologo dalle importanti scoperte (come Gravisca, porto di Tarquinia) e fondamentali ricerche, grande maestro di intere generazioni di studenti che affascinava e motivava per il suo modo di fare lezione intrecciando arte, artigianato, storia politica, sociale ed economica, e di tanti allievi accompagnati lungo il percorso di prestigiose carriere.



Aveva studiato anche Paestum che attendeva la pubblicazione del suo ultimo libro dedicato al Santuario di Santa Venera. Inoltre il progetto di riqualificazione della sala romana del museo attualmente in corso era stato da lui curato.

Mario Torelli nato a Roma nel 1937, dopo aver insegnato nelle Università di Cagliari e di Perugia e aver tenuto corsi e seminari nelle più prestigiose Università soprattutto degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Francia e del Canada, è stato membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei e di numerose altre Istituzioni accademiche europee e americane e ha ricevuto la laurea honoris causa delle Università di Tubinga in Germania e di Jaén in Spagna.