Vallo di Diano, incendi circoscritti dopo giorni di lavoro

La Comunità Montana Vallo di Diano fa il bilancio degli incendi sul territorio. Alle ore 20 di ieri sera, orario in cui per motivi di visibilità le squadre hanno dovuto lasciare le postazioni, su Foresta Cupone la situazione risultava essere stazionaria con qualche persistente fumaiola all’interno, l’incendio Atena-Sala Consilina risultava ancora una volta circoscritto.

Situazione diversa invece sul Monte Vivo, a Sala Consilina, dove grazie alla tempestiva sinergia tra la Squadra Antincendio del Distaccamento di San Rufo guidata dal Caposquadra Ricciardone e mezzi aerei regionali si è riusciti a domare le fiamme. Gli uomini di Ricciardone, attraverso la lotta attiva, sono riusciti a circoscrivere tempestivamente il fuoco e a facilitare lo spegnimento dall’alto con l’elicottero Regionale intervenuto nel tardo pomeriggio fino a tarda serata di ieri.

La situazione era apparsa subito molto critica: erano visibili lingue di fuoco altissime sin dalle prime telefonate di emergenza arrivate nella Sala Radio dell’ente montano. Sul posto anche i Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Padula, i Dos pervenuti nel tardo pomeriggio data l’intensità degli incendi boschivi in tutta la Regione, i VV.FF intervenuti a tutelare alcune abitazioni limitrofe. Tutte le forze in campo sono riuscite a debellare e domare le fiamme.

Stamattina poi sono seguite le operazioni di bonifica in entrambi i luoghi percorsi dal fuoco. Le Squadre Antincendio della Comunità Montana Vallo di Diano, tra cui la Squadra di Padula con Casalnuovo, in presidio su Foresta Cupone in quanto persiste la minaccia del fuoco attivo proveniente dal versante Lucano. Sul versante Lucano è posizionata una Squadra Antincendio in supporto ai colleghi su Foresta Cupone.