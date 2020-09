Portualità, Buonomo (PD): “Cilento crocevia della Regione”

Michele Buonomo, candidato nella lista della Pd al consiglio regionale, ritiene che il porto di Agropoli rappresenti un importante ruolo nel comparto turistico e commerciale dell’intera regione Campania.

“Dopo Salerno – dice – è il porto più grande fino a oltre regione. Abbraccia sia il turismo che il commercio e per tale motivo deve essere ancor di più al centro della progettualità. Il Cilento è una terra magnifica e le vie marittime di accesso sono il valore aggiunto su cui si deve investire. Se ne avrò la possibilità – conclude Buonomo – in Regione lavorerò anche per il porto di Agropoli che si candida ad essere tra i principali dell’intero Meridione”