Convergenze diventa società di benefit

Capaccio Paestum, 14 settembre 2020 – L’Assemblea Straordinaria di Convergenze S.p.A. (“Convergenze” o la “Società”), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, Energia, E-mobility con il network EVO (Electric Vehicle Only), tenutasi in data odierna, ha approvato la trasformazione in “Società Benefit” con relativa modifica statuaria. Congiuntamente, è stata deliberata la modifica della denominazione sociale di Convergenze, che diventa “Convergenze S.p.A. Società Benefit” (“Convergenze S.p.A. SB”, in forma abbreviata).

L’attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa che da sempre caratterizzano l’attività di Convergenze ha permesso di soddisfare pienamente i requisiti necessari per qualificarsi come Società Benefit. Come tale Convergenze, nel corso della propria attività economica, oltre alla ricerca del profitto, perseguirà una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del proprio territorio e della propria comunità. In particolare, numerosi sono i progetti e le pratiche attraverso i quali si concretizza da sempre l’azione di Convergenze in questo senso. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, Convergenze ha scelto, da molto tempo, di fornire ai propri clienti solo energia proveniente da fonti al 100% rinnovabili e di dotare la sede di Capaccio Paestum di un impianto fotovoltaico capace di soddisfare pienamente il fabbisogno energetico della Società, senza quindi utilizzare altre fonti.

Inoltre, attraverso il progetto EVO – Electric Vehicles Only, che prevede lo sviluppo di una rete di colonnine di ricarica per auto elettriche, Convergenze promuove la mobilità sostenibile. Accanto alle best practices in chiave green, la Società supporta anche la crescita del territorio della Campania, attraverso la posa di infrastruttura in fibra ottica di proprietà che consenta a cittadini e imprese di navigare su internet ad alta velocità. Inoltre, considerevoli sono gli investimenti finalizzati alla ricerca e allo sviluppo di servizi, energie e modelli di business innovativi ed importante è anche il sostegno ad eventi ed iniziative sportive cittadine.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze, ha così commentato: “Sono estremamente orgoglioso di questo importante traguardo, a coronamento di un lungo impegno per realizzare un business responsabile e trasparente nei confronti di tutti gli stakeholder. Sono convinto infatti che l’attenzione verso i territori e verso le persone debba guidare ogni azienda che voglia qualificarsi non solo come motore economico, ma anche come promotore dello sviluppo sociale, in particolare dell’area in cui si opera. Vorrei infine menzionare in questo contesto, come simbolo concreto dell’impegno a favore dell’ambiente, la mia recente adesione, in qualità di imprenditore, al Manifesto Green Deal Italia, insieme ad altri numerosi esponenti dell’economia circolare e in generale della tutela ambientale, dove si sottoscrive la volontà di creare un’economia avanzata, decarbonizzata e circolare, su cui basare la rinascita dell’Italia dopo la pandemia”. Per la gestione della documentazione necessaria alla trasformazione in Società Benefit, la società è stata affiancata dagli Avv. Cristina Cengia e Marta Licini, del Network Legale PWC