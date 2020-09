Agropoli: tentato furto, rapina e danneggiamento: arrestato 34enne

Ad Agropoli, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno tratto in arresto un pregiudicato 34enne per tentativo di furto, rapina e per danneggiamento. Lo stesso, alle ore 18 circa della giornata antecedente, alla guida di una Fiat Panda, era stato segnalato da alcuni automobilisti nei presi della località Mattine ove avrebbe affiancato e danneggiato un’altra autovettura per poi proseguire la corsa nei pressi di via Alcide de Gasperi, ove tamponava posteriormente un veicolo.

Lo stesso, si è introdotto nel parcheggio del supermercato Conad, aggredendo fisicamente delle persone presenti, al fine di sottrarre loro le autovetture di proprietà ivi parcheggiate.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha consentito di fermare l’uomo, traendolo in arresto. Nel corso delle attività è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo crack, sottoposta a sequestro. L’autovettura da lui condotta, una Fiat Panda di una società a noleggio, è stata sottoposta a sequestro. Il pregiudicato si trova ora in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.