Dissesto idrogeologico: Ogliastro programma lavori

OGLIASTRO CILENTO. Un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione di un tratto viario del territorio.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Apolito, punta ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio dissesto idrogeologico.

Nello specifico l’obiettivo è intervenire in via Molaro, via Iscali e via Prignano-Finocchito.

Dissesto idrogeologico: il progetto

La spesa per le opere ammonterebbe a circa 997mila euro; di questi 717mila euro sono necessari per i soli lavori. L’Ente intende ottenere le risorse concesse dal Governo che nella legge di bilancio assegna fondi ai comuni in base al numero di abitanti.

Fondi Statali

I progetti candidabili riguardano la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici e, appunto, la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.