Covid a Caselle in Pittari, paziente ricoverata in ospedale

C’è il primo ricovero per Covid nel Golfo di Policastro: si tratta di una donna contagiata nel focolaio di Caselle in Pittari che è stata trasferita in ambulanza qualche minuto fa dalla propria abitazione al reparto Covid di Scafati. C’è anche una seconda paziente che – sempre a scopo precauzionale – è in attesa di essere ricoverata: nel pomeriggio o al massimo domattina un’ambulanza attrezzata la traferirà a Scafati.

In totale i casi Covid a Caselle in Pittari sono 22 e solo questi 2 – che interessano persone anziane e con patologie pregresse – destano preoccupazione.

Per questo motivo il sindaco Nuzzo, soprattutto in qualità di medico di base, ne ha caldeggiato i ricoveri.