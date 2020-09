Laureana Cilento: arriva il finanziamento per la messa in sicurezza del Testene

Il comune di Laureana Cilento, retto dal sindaco Angelo Serra, ha approvato il progetto riguardante i lavori di messa in sicurezza del fiume Testene nel tratto territoriale di competenza. L’Ente è beneficiario di fondi provenienti dal Ministero dell’Interno e dal MEF: (Ministero Economia e Finanze) per quest’iniziativa che prevede un quadro economico di spesa fissato in 1 milione di euro. Ora è stato avviato l’iter per l’avvio degli interventi.

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso e tramite sorteggio tra gli operatori economici a cui viene inviata la richiesta di offerta .

Il tratto interessato è l’Archi- San Paolo, zona del fiume che sfocia nel comune di Agropoli, in cui in passato si sono verificati eventi calamitosi e che può presentare grossi problemi in caso di piena.

L’Ente approvò a settembre 2019 il progetto, ma era in attesa dei finanziamenti da parte dello Stato centrale: questi sono ora arrivati e quindi l’iter può partire.