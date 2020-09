LAURITO. Un progetto per la valorizzazione dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale. E’ questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza. L’Ente, in particolare, punta ad intervenire sui fiumi Utria e Mingardo attraverso opere di recupero a fini pubblici di aree rivierasche fluviali e il taglio e reimpiego della vegetazione ostativa che verrà riutilizzata per realizzare sentieri aree, sentieri ed accessi alle caratteristiche cascate naturali presenti in zona.

E’ stato dato mandato al responsabile dell’area tecnica del municipio di predisporre un progetto che dovrà garantire il recupero e la sistemazione delle aree rivierasche, opere di sistemazione, valorizzazione e pulizia.

Programmata, inoltre, la piantumazione di nuove piante, la programmazione di laboratori di botanica, giardinaggio ed educazione del verde, nonché creazione di percorsi anche attrezzati e aree campeggio con possibilità in futuro di programmare visite guidate.

Un progetto ambizioso che punta a sfruttare le grandi potenzialità del territorio e delle sue bellezze naturalistiche.