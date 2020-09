Tre nuovi parroci per la Diocesi di Vallo della Lucania

Tre nuovi parroci per la diocesi di Vallo della Lucania. Dopo l’ordinazione di don Carmine Lauriello, a Salento lo scorso 5 settembre, nei prossimi giorni sarà un momento importante per altre comunità: Giuseppe De Marco e Mario Bamonte riceveranno l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo della Diocesi Ciro Miniero.

Domani, 12 settembre, appuntamento presso la Cattedrale di San Pantaleone di Vallo della Lucania per l’ordinazione sacerdotale del diacono Giuseppe De Marco. L’appuntamento è alle ore 18. Domenica 13 settembre, presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie (ore 11), don Giuseppe celebrerà la sua prima messa.

Il sabato successivo, 19 settembre, la comunità di Felitto sarà in festa per l’ordinazione di Mario Bamonte. L’appuntamento è alle ore 18 presso la cattedrale vallese. La prima messa di Don Mario è in programma il giorno seguente (domenica 20 settembre ore 19) presso il santuario della Madonna di Costantinopoli di Felitto.