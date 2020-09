Ritrovata auto rubata a Sala Consilina

SALA CONSILINA. E’ stata ritrovata l’auto rubata in località Santa Maria della Misercordia nei giorni scorsi. Era in una zona poco distante da quella del furto, nei pressi del ponte dell’autostrada A2.

Purtroppo, però, all’interno non sono stati trovati gli elettroutensili utilizzati dal proprietario per la sua attività lavorativa.

La vettura è una Fiat Marea.

Intanto ieri sera un altro tentativo di furto tra via Viscigliete e Tempa Grue. I ladri hanno avuto solo il tempo di tagliare la recinzione prima di essere messi in fuga dai proprietari.

I residenti della zona hanno paura e c’è chi la notte invece di dormire fa la guardia alla propria casa.