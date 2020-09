Laureana: si amplia la rete led della pubblica illuminazione

LAUREANA CILENTO. Approvato il progetto per lavori di ampliamento e relamping della rete di pubblica illuminazione. I lavori verranno effettuati presso le località di San Martino, San Paolo e Archi. In particolare verrà sostituita la rete dell’illuminazione con tecnologie moderne ed innovative implementando armature a Led, le quali a parità di luminosità prevedono una riduzione del consumo di energia elettrica.

Il costo dell’opera è di 50 mila euro, di cui circa 40 mila euro per lavori e oneri per la sicurezza e circa 10 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intervento è interamente finanziato con i fondi erogati dal Ministero dell’Interno, con la legge di bilancio che assegnava ai comuni aventi popolazione fino a 5mila abitanti un contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Serra, punta alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e alla riduzione dell’inquinamento luminoso, efficientando la rete di pubblica illuminazione con tecnologie moderne e innovative.