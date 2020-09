Incidente sul Lungomare di Agropoli, ferito un giovane

Incidente stradale questo pomeriggio sul lungomare di Agropoli. Un giovane a bordo di uno scooter, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli e i sanitari del 118.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo a bordo del mezzo, un bagnino del posto, che è stato trasferito in ospedale.

Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.