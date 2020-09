Agropoli, nasce Centro Servizi e Formazione

Agropoli si conferma ancora una volta foriera di novità. Questa volta i protagonisti sono tre giovani cilentani: Andrea Siniscalchi Montereale, Francesco Monzo e Fiorentino Marino che hanno da poco aperto il loro “CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE”. Ubicato nei locali di fronte allo storico bar Zanzibar, nei pressi dell’uscita Agropoli Sud, questo nuovo centro offre consulenza e servizi a 360°.

“Vogliamo rispondere alle esigenze di tutti, cittadini e imprese, tutto in un unico spazio.”

Queste le parole dei tre amici che hanno deciso di scommettere, in un periodo tutt’altro che semplice, su loro stessi e sulle loro idee, creando una realtà unica nel suo genere.

“I sarti della formazione”, questo lo slogan che più rappresenta il core business aziendale.

Non solo formazione universitaria e scolastica (oltre 70 percorsi di laurea nazionali ed esteri, abilitazioni, master e diplomi) in partnership con diverse atenei (Unimorfe International University, eCampus etc.), ma anche formazione professionale, aziendale, certificazioni linguistiche ed informatiche. CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE, tuttavia, eroga anche servizi finanziari avvalendosi di broker che, in convenzione con i principali istituti di credito, offrono soluzioni creditizie per ogni esigenza. A ciò si aggiunge l’assistenza fiscale, i servizi di patronato, la progettazione e la finanza agevolata, le poste private che, grazie alla presenza di un ampio parcheggio, permettono il disbrigo di tutte queste pratiche in un unico posto e senza dispendio di tempo.

Fondamentale nella realizzazione di questo ambizioso progetto, la collaborazione con l’azienda CS Consulting Group, la quale configura come uno dei principali enti erogatori dei servizi succitati.

“Siamo orgogliosi di aver realizzato questo progetto proprio qui, nel posto in cui siamo nati e cresciuti. Partire e andarsene a volte sembra l’unica soluzione possibile per un giovane, visti i tempi, ma restare e tentare di realizzarsi qui resta per noi la vera sfida da vincere.”