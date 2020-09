Acquisti online con carta prepagata

In questa era digitale, non si è mai troppo attenti alla sicurezza delle nostre informazioni personali.

Lo shopping online è un ottimo modo per risparmiare tempo, denaro e fatica, ma trasmettere il numero della tua carta di credito su Internet può essere rischioso.

Con hacker che diventano sempre più sofisticati e abili, anche i siti Web sicuri potrebbero ritrovarsi un giorno obiettivi di attacchi mirati al furto di dati.

Un buon modo per eludere gran parte di questi rischi è utilizzare una carta prepagata.

Le carte prepagate funzionano come una normale carta di credito, ma non sono legate a un conto bancario. Questo fa sì che, anche se il numero della tua carta viene rubato, il ladro ha accesso solo alla quantità di denaro caricata sulla carta. Invece di dover far fronte a migliaia di euro di addebiti fraudolenti su una carta di credito, è senza dubbio una soluzione conveniente.

I fornitori di carte prepagate di solito richiedono agli utenti di compilare moduli sui quali indicare i propri dati, indirizzo di residenza e un numero di telefono prima che la carta possa essere utilizzata per effettuare acquisti online. Come abbiamo detto non è tuttavia necessario collegare la carta al conto in banca, che rimarrà quindi separato e protetto.

È in questo modo che i tuoi dati bancari sono al sicuro, in quanto una carta prepagata persa o rubata non può essere utilizzata in eccedenza alle disponibilità. Un pò come perdere il portafoglio: tanta rabbia, ma nessun danno irrimediabile (certo, meglio non custodirci l’intero stipendio!) Per l’elenco completo delle migliori carte prepagate clicca qui.

Utilizzo delle carte prepagate online

Ciò che avviene in ciascuna transazione online nonè altro che uno scambio di informazioni su circuiti autorizzati. Quasi nulla può essere tracciato grazie alla criptografia applicata agli scambi.

Questo è vero però solo in generale, dato che lo shopping su Internet per sua natura comporta la condivisione dei propri dati su molti database che contengono informazioni su ognuno di noi.

Vien da sé che meno informazioni condividiamo, più al sicuro staremo. Il phishing, ossia l’attività di furto fraudolento di dati personali è un crimine oggi purtroppo molto comune.

L’apparente semplicità di Internet e la mentalità del “tutto subito” possono rendere le persone più suscettibili alle truffe online, spesso subdolamente proposte con annunci ad effetto.

Insomma, potrebbe forse essere necessario un piccolo sforzo come quello di dover uscire e acquistare la propria carta prepagata, ma il suo utilizzo per fare acquisti online ti terrà al riparo di certo da un mare di problemi.

Negli ultimi anni le carte prepagate sono cresciute in modo esponenziale, trainate dal fenomeno italiano della Postepay emessa da Poste italiane e che ha avvicinato milioni di utenti allo shopping online.

Ma anche tanti altri istituti finanziari non vogliono essere da meno.

Si tratta di un fenomeno in rapida crescita che porta le carte a diventare i mezzi di pagamento più “sicuri” per completare operazioni online.

Ed è proprio per questo che vengono man mano potenziate al fine di rassicurare i clienti.

L’ultima frontiera: le carte prepagate virtuali

Tra gli ultimi prodotti finanziari introdotti sul mercato, la carta di credito virtuale si “appoggia” in realtà a una carta di credito esistente: non è possibile infatti generare una carta virtuale senza averne una reale.

Possono essere create al momento del bisogno, impostando la durata oppure come delle usa e getta valide per una singola operazione.