A Laurito: incontro con Simone Valiante

L’importanza di recuperare una rappresentanza nelle aree interne. Questo il tema al centro dell’incontro «La Regione delle Aree Interne» in programma a Laurito per venerdì 11 settembre alle ore 19 in piazza Nicola Giacumbi.

Un’iniziativa inserita nell’ambito del progetto «Liberiamo il Futuro», ideato dal candidato al consiglio regionale nella lista del Pd Simone Valiante e dal deputato LeU Federico Conte.

All’incontro, insieme a Simone Valiante, saranno presenti Federico Conte, Alfonso Andria, Anna Petrone e Vincenzo Speranza.



«La necessità – sottolinea Valiante – è quella di recuperare una rappresentanza delle aree interne della provincia restituendo loro centralità».