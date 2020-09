Corleto Monforte: ok alla sostituzione lampade con i Led

CORLETO MONFORTE. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo ed avvia i lavori di “efficientamento di parte della pubblica illuminazione del centro abitato di Corleto Monforte”.

Essi prevedono interventi di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica, mediante la sostituzione dei corpi illuminanti non ancora a Led.

L’importo del progetto è di circa 55 mila euro, di cui circa 46 mila euro per l’importo dei lavori compresi di oneri della sicurezza e circa 9 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intervento è

finanziato con 50 mila euro attraverso i fondi erogati dal Ministero dell’Interno, con la legge di bilancio che assegnava ai comuni aventi popolazione fino a 5mila abitanti un contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, e per la restante parte ovvero circa 5 mila euro sarà coperta con le risorse comunali del bilancio di previsione 2020-2022.

In questo modo, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sicilia, punta a continuare con l’efficientamento della pubblica illuminazione, già oggetto di un primo interventi con il contributo dell’anno 2019 assegnato dal Ministero per le stesse finalità.