Agropoli, sarà rimosso lo spartitraffico in via Pio X

AGROPOLI. Sarà rimosso lo spartitraffico posizionato la scorsa primavera in via Pio X. E’ quanto prevede un’ordinanza del comandante della Polizia Locale Maurizio Caceglia. Verrà sostituito da idonea segnaletica orizzontale. Lo spartitraffico doveva consentire per evitare la sosta selvaggia e garantire più sicurezza in prossimità dell’incrocio tra via Pio X, via Vico e via Marco Polo.

Tuttavia lo stesso è apparso subito pericoloso anche perché scarsamente visibile.

La segnaletica verticale, nonché gli altri elementi che indicavano la sua presenza, sono stati abbattuti fin da subito. Inoltre la struttura risultava d’intralcio per camion e altri mezzi pesanti. Di qui l’ordinanza di rimozione.