Quali sono le funzioni e le caratteristiche di una Smart TV

Con la definizione di Smart TV si intende un dispositivo di ultima generazione che consente di usufruire dei vari servizi disponibili su internet attraverso un televisore. Grazie a questa tecnologia, è possibile connettere lo smartphone o il tablet, all’apparecchio televisivo, al fine di integrare in quest’ultimo le funzioni tipiche di un dispositivo digitale: navigare in internet, ma anche visualizzare contenuti multimediali, filmati e trasmissioni in streaming, comunicare attraverso i social, utilizzare i giochi e così via.

Le Smart Tv si sono diffuse sul mercato soprattutto negli ultimi anni, successivamente alla tecnologia satellitare e digitale terrestre, e sono considerate un’evoluzione tecnologica del vecchio televisore, così come gli smartphone hanno preso quasi totalmente il posto dei cellulari tradizionali.

Quali sono le funzioni principali di una Smart TV

Una Smart TV, per quanto non sia comparabile ad un personal computer, può comunque svolgere le stesse funzioni per quanto riguarda la navigazione in internet e la fruizione di contenuti e applicazioni. Con questo tipo di TV è possibile visualizzare contenuti e filmati on demand, grazie ad uno schermo che offre immagini di qualità molto elevata. Può essere quindi considerata una valida alternativa ad un tablet o ad un altro dispositivo portatile.

Per usufruire delle varie funzionalità di una Smart TV è sufficiente utilizzare il telecomando in dotazione, che permette di svolgere tutte le operazioni: scaricare video, riprodurre musica, visualizzare una galleria fotografica o un programma televisivo, navigare all’interno dei social e molto altro.

Con un apparecchio di questo tipo è inoltre possibile visualizzare immagini e video salvati su schede di memoria esterne, ad esempio le fotografie realizzate con una fotocamera digitale.

Come scegliere il modello di Smart TV ideale

Per scegliere la propria Smart TV, in linea con le proprie esigenze, è opportuno prendere in considerazione alcune caratteristiche tecniche specifiche.

Riguardo allo schermo, le tecnologie oggi più diffuse sono LCD e LED, che offrono inoltre un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo. Il plasma, un tempo tra i più apprezzati, è ormai superato a causa dei consumi elevati e della tendenza ad esaurirsi rapidamente, mentre la tecnologia OLED, di ultima generazione, viene proposta ancora ad un prezzo molto elevato.

Anche per quanto riguarda la risoluzione, il Full HD è un eccellente compromesso tra un prezzo competitivo e una qualità ottima, mentre le versioni più avanzate, come UltraHD 4K sono molto costose.

Occorre poi verificare gli standard che il televisore supporta: in genere sono tutti compatibili con il digitale terrestre DVB-T2, chi è solito visualizzare contenuti 3D necessita anche di questa funzionalità, la presenza del wifi consente invece di connettere la Smart TV senza l’uso di cavi. Il sistema operativo più utilizzato è Android, esistono comunque anche modelli dotati di FirefoxOS e WebOS.

Il costo di una Smart TV varia anche notevolmente in base al modello e alle prestazioni, tuttavia in fascia media si possono trovare apparecchi eccellenti. A determinare la differenza di prezzo, oltre ovviamente alla tecnologia e alla funzioni, sono la dimensione dello schermo, la risoluzione, la presenza di una memoria interna e di applicazioni già installate.

Si consiglia inoltre di scegliere un apparecchio che garantisca un’ottima efficienza energetica poiché, per quanto sia più costoso, permette nel corso del tempo di ammortizzare la spesa e di risparmiare sul consumo di energia elettrica.