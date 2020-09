Piaggine: programma interventi al centro di raccolta comunale con i fondi del Ministero

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, nelle scorse settimane ha approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori di messa in sicurezza ed adeguamento del centro di raccolta comunale”, dell’importo di € 50.000,00. L’intervento è stato finanziato con il contributo del Ministero dell’Interno per l’annualità 2020.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, difatti, assegnava ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il corrente anno, un contributo di 50.000,00 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

I lavori sono pronti ad entrare nel vivo. L’apertura del cantiere, infatti, deve avvenire entro il 15 settembre, pena la decadenza del contributo assegnato.