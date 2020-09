L’almanacco del 9 settembre 2020

E’ il 253° giorno dell’anno, 36ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 114 giorni.

Santi del giorno

San Pietro Claver (Sacerdote) protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri.

San Sergio I (Papa – festeggiato anche l’8)

San Gorgonio di Roma (Martire)

Etimologia

Sergio, è ancora sconosciuta l’origine del personale latino “Sergius”, diffuso già tra i romani italianizzato in Sergio. Tornò di moda alla fine del secolo scorso, grazie ad alcuni personaggi della letteratura russa.

Proverbio del giorno

Se piove per San Gorgonio, tutto l’ottobre è un demonio.

Aforisma del giorno

Le peggiori cricche sono quelle composte da un uomo solo. (Shaw)

Accadde Oggi

1501 – Michelangelo inizia a lavorare al David

Sei nato oggi?

I nati il 9 settembre devono continuamente far fronte a situazioni impegnative, di solito prodotte più dalla loro stessa natura complicata che dal destino. Se potessero imparare ad assumere più spesso la linea di minor resistenza, e non prendere sempre la via più difficile, avrebbero certamente una vita molto più tranquilla, anche se forse meno avventurosa. Non c’è dubbio che i nati il 9 settembre siano portati per le sfide. Facilmente annoiati, essi trovano insopportabile limitarsi a stare seduti e fare, anno dopo anno, sempre le stesse cose con gli stessi, prevedibili, risultati. Di conseguenza sono sempre alla ricerca, consapevole o inconsapevole, di luoghi nuovi e situazioni particolari, e un tale desiderio può anche svilupparsi dall’interno, dalla sensazione che manchi qualcosa, a prescindere dal successo che magari hanno già ottenuto. Molto anzi, sentono il bisogno di cercare questo elemento mancante fin dall’infanzia.

Celebrità nate in questo giorno

1960 – Hugh Grant

1918 – Oscar Luigi Scalfaro

1975 – Michael Bublé

1963 – Roberto Donadoni

Scomparsi oggi

1998 – Lucio Battisti

2013 – Alberto Bevilacqua

1901 – Henri de Toulouse-Lautrec

1976 – Mao Tse-tung