Abbonamenti al cineteatro De Filippo di Agropoli: rimborsi entro il 30 settembre

Lo scorso inverno si è chiusa anzitempo la quinta stagione teatrale del Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli. Il cartellone messo su dal direttore artistico Pierluigi Iorio con il Teatro Pubblico Campano, aveva preso il via il 28 novembre con lo spettacolo di Lello Arena. A seguire avevano calcato le tavole del palcoscenico di via Taverne Nancy Brilli, Carlo Buccirosso, Leo Gullotta, Silvio Orlando e Biagio Izzo.

Il programma sarebbe dovuto proseguire con Gigi & Ros e lo spettacolo finale con Gepi Gleijeses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo, ma l’emergenza covid e il lockdown hanno costretto ad annullare la kermesse.

Nelle scorse settimane ha preso il via la procedura per chiedere il rimborso degli abbonamenti. I possessori potranno ritirare dei voucher presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13. Sarà necessario consegnare il proprio abbonamento per ricevere un voucher di pari importo ai ratei degli spettacoli non goduti, spendibile per gli eventi organizzati dal Teatro Pubblico Campano. Il termine ultimo per le richieste è quello del 30 settembre.