Un evento lungo 4 giorni: la Krikka Reggae arriva nel Cilento

Una 4 giorni durante la quale sarà possibile vivere in prima persona l’esperienza della raccolta dell’uva e trascorrere un weekend fra musica, cucina, escursioni e danza. Nella Valle del Calore, tra Castelcivita e Castel San Lorenzo, l’associazione Radici&Cultura ha infatti organizzato un evento che va da giovedì 17 a domenica 20 che, fra escursioni al fiume Calore e alle grotte di Castelcivita, DJ set, cucina a km 0, workshop di danza e partecipazione attiva dei partecipanti alla vendemmia, si concluderà con lo showcase della Krikka Reggae.



PROGRAMMA



– Giovedì 17 settembre: aperiportello, incontro della cucina a km 0 con DJ set di Lampadread alla trattoria Portello, Castelcivita (SA);

– Venerdì 18 settembre: escursione al fiume Calore e grotte di Castelcivita (SA);

– Sabato 19 settembre: workshop di danza (afrobeat e heels) con cena jamaicana e DJ set afrobeat vibes, Castelcivita (SA);

– Domenica 20 settembre: vendemmia e macina de vino, con pranzo del contadino e Krikka Reggae in concerto, presso la cantina Chiara Morra a Castel San Lorenzo.



. Possibilità di campeggio

. Pet friendly

. Workshop di danza aperto a tutti



NB. Per poter partecipare agli eventi è indispensabile la prenotazione al numero 3284292316 (Radici&Cultura)