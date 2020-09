Omignano: lavori pubblici con i fondi del Ministero dell’Interno

OMIGNANO. Via libera al progetto relativo ad interventi per 50 mila euro sul territorio comunale. L’Ente ha deciso di investirli per opere di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio comunale in via Pedemontana, palazzetto dello sport in via San Francesco (comprendente campo di calcio, campetto playground e palazzetto dello sport) ed edifici scolastici. I lavori sono finanziati con il contributo concesso dal Ministero dell’Interno. Il decreto emanato dal Ministero assegnava ai centrocon popolazione fino a 5.000 abitanti, per l’anno 2020, un contributo di 50mila euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il progetto è stato redatto dal geometra Entony Cairone e la somma è così suddivisa: circa 37 mila euro per il costo dei lavori compresi oneri di sicurezza e circa 13 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione comunale.

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha quindi potuto beneficiare dei fondi assegnati ai comuni con la legge di bilancio 2020.