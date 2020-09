Sapri, acqua torbida dai rubinetti. Consac: problema passeggero

SAPRI. Disagi per le utenze della cittadina del Golfo di Policastro.

La scorsa settimana, infatti, da alcuni rubinetti è iniziata a fuoriuscire dell’acqua di un insolito colorito tra il giallo e il marrone.

In molti hanno chiesto spiegazioni di fronte a tale fenomeno, imputandolo alle tubature logore o ad interventi eseguiti sugli impianti.

La Consac, la società che gestisce la rete idrica sul territorio, è però intervenuta per precisare l’origine di tale situazione dovuta ad interventi di riparazione che sono stati effettuati lungo la rete nella città di Sapri.

“Al serbatoio comunale di accumulo, da cui defluisce l’acqua che va in rete, la risorsa idrica non ha alcun problema”, osserva il direttore di Consac, l’ingegnere Felice Parrilli. La Consac precisa comunque che la torbidità è limitata a poche utenze e si è esaurita in queste ore.