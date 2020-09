Promozione: definiti i gironi della prossima stagione

Sono state inserite nel gruppo E, come prevedibile, il grosso delle squadre salernitane ai nastri di partenza del prossimo torneo Promozione. Non ci saranno più Virtus Cilento e Calpazio, balzate in Eccellenza. Assente anche il Sassano, primo nelle graduatoria dei ripascaggi che ha consegnato, però, gli incartamenti necessari in ritardo rispetto ai tempi previsti. Quindici i team presenti nel girone E con Palomonte, Herajon e Poseidon-Licinella presenti. Nel gruppo presente, poi, il Per San Marzano, formazione candidata a vincere il campionato, e piazze importanti come quelle di Eboli e Battipaglia. Le uniche due salernitane a essere state inserite nel gruppo D sono San VIto Positano e il VIctoria Marra. Questo il comunicato diramato dal Comitato Regionale Campania che ha annunciato gli abbinamenti dei cinque raggruppamenti, visibili cliccando qui.

Il comunicato del Comitato Regionale Campania

Nel pomeriggio odierno, in videocall, si è tenuto il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Campania FIGC-LND, presieduto dal Presidente Carmine Zigarelli. Avendo la società S.Agnello Promotion fatto richiesta di rinuncia al Campionato di Promozione, si confermano ammesse al medesimo Campionato, come da graduatoria pubblicata nel C.U. n.14 del 26 agosto, le seguenti squadre: Sporting Barra, Abellinum, Virtus Afragola Soccer, Agerola, Victoria Marra, Sporting Pietralcina.

Le parole del Presidente Carmine Zigarelli.

“Abbiamo definito dopo quelli del Campionato di Eccellenza, anche i gironi di quello di Promozione. Riscontriamo un grandissimo entusiasmo nelle società e una grande voglia di ritornare in campo, rispettando tutte le norme vigenti. Ancora una volta il calcio dilettantistico campano con i suoi presidenti sta dando grande prova di maturità e professionalità. Buon inizio campionati a tutti i club campani”.

Promozione: la composizione del girone E

GIRONE E