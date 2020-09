Pascolo abusivo, sanzioni e una denuncia a Sassano

SASSANO. Pascolo abusivo di cavalli. I carabinieri del Parco, insieme al personale veterinario dell’Unità Prevenzione e Sanità pubblica di Napoli hanno portato a termine una complessa attività di indagine che rappresenta il proseguimento di quella compiuta lo scorso febbraio quando le autorità sequestrarono 16 cavalli rinvenuti a vagare liberi e senza custodia nelle zone demaniali del Comune di Sassano. Ad intervenire i militari delle stazioni di Teggiano e Cerreta Cognole che hanno potuto constatare la violazione di diversi illeciti.

Notificate sanzioni amministrative per un totale di 2.500 euro a carico dei titolari di diverse aziende zootecniche. Ai responsabili è contestata l’assenza di documentazione idonea a consentire la regolare identificazione degli animali. Inoltre è stato deferito alle autorità competenti un uomo di Sassano con l’ipotesi di reato di detenzione illecita e pascolo abusivo di cavalli su terreno pubblico.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi.

L’attività dei Carabinieri Forestali, congiuntamente alle ordinanze sindacali nel Vallo di Diano, procede costantemente per limitare il pascolo abusivo dei cavalli con il preciso intento di ripristinare la legalità su questi territori utilizzati per la maggior parte da allevatori in linea con la normativa del settore.