Incidente mortale sulla A2 del Mediterraneo

Drammatico incidente stradale sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. A seguito dello scontro tra un camion ed un’auto una persona è deceduta. Le cause dell’impatto sono ancora da ricostruire. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione nord tra gli svincoli di Contursi e Campagna.

Incidente mortale sulla A2, traffico bloccato

Il sinistro è avvenuto al km 42,138, nei pressi di Campagna. Il traffico è temporaneamente deviato con uscita a Petina e rientro allo svincolo di Campagna.

La ricostruzione delle cause

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Alla Polizia Stradale il compito di comprendere come è avvenuto l’impatto tra i due mezzi.