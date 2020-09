Cilentana: consegnati gli ultimi lavori di ripavimentazione

Anas ha consegnato all’impresa Lombardi Srl, con sede in Vallo della Lucania, l’ultimo stralcio dei lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 18/VAR “Cilentana”, in provincia di Salerno. Con l’esecuzione di questo intervento – del valore complessivo di 4 milioni di euro – si completa il rifacimento della pavimentazione lungo tutta l’arteria viaria, passata tra le competenze di Anas a partire dal novembre 2018, secondo quanto disposto da specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel dettaglio le attività – il cui avvio effettivo, dopo l’accantieramento, è previsto per la seconda metà di settembre – includono anche il rifacimento della segnaletica orizzontale sull’asse principale e sugli svincoli ed interesseranno le tratte comprese tra il km 127,600 (svincolo ‘Vallo Scalo’, territorio comunale di Casal Velino) ed il km 162,000 (fino allo svincolo di ‘Roccagloriosa’).

Per l’esecuzione delle attività, in fascia oraria diurna, dal lunedì al venerdì, sarà attivo il senso unico alternato ed all’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il divieto di sorpasso ed il limite di velocità di 30 km/h per tutti gli autoveicoli.