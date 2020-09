Castellabate: salgono a 4 i casi di coronavirus

Aumentano i contagi nel Comune di Castellabate.

A risultare positiva al coronavirus una persona non residente nel centro cilentano ma da alcuni giorni sul territorio comunale.

Sottoposta a tampone dopo un viaggio è risultata positiva all’esame naso – faringeo.

Il paziente è asintomatico. Era già in isolamento e il suo caso non è collegato agli altri positivi presenti a Castellabate. I suoi contatti sul territorio sono stati molto limitati. Soltanto altre due persone, anche loro già in isolamento fiduciario, verranno sottoposte a tampone.

Sono quattro i casi di coronavirus nella città di Benvenuti al Sud; tutti i contagiati sono in buone condizioni.