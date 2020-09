Auto contro cinghiale, impatto sulla Cilentana

PERITO. Brutto incidente stradale nella serata di ieri sulla Cilentana. Un’auto che viaggiava in direzione Omignano, è andata ad impattare contro un cinghiale che è spuntato all’improvviso sulla carreggiata.

Un automobilista si è trovato di fronte l’animale che era riuscito ad oltrepassare il guard rail nei pressi dello svincolo Perito e non ha potuto far nulla per evitarlo.

Auto contro cinghiale: le conseguenze del sinistro

L’animale è morto sul colpo mentre la vettura ha riportato notevoli danni alla parte anteriore.

Per fortuna la persona alla guida non ha riportato gravi ferite, ma tanto è stato lo spavento per quanto accaduto. Disagi si sono registrati anche alla circolazione nell’attesa di rimuovere la carcassa del cinghiale e spostare il veicolo incidentato.

Il problema cinghiali

Purtroppo episodi simili non sono nuovi e si registrano soprattutto nei centri dell’interno: nei giorni scorsi incidenti simili, per fortuna senza conseguenze per gli automobilisti, si erano segnalati sulle strade provinciali nei comuni di Sessa Cilento e Serramezzana. Quello dei cinghiali è un problema di notevole entità che purtroppo stenta ad essere risolto.