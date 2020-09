Accoglienza migranti: anche Sacco aderisce al progetto

Il Comune di Sacco, retto dal primo cittadino Franco Latempa, ha confermato la partecipazione al progetto SIPROIMI nell’ambito delle politiche sull’immigrazione. L’Ente, infatti, ha chiesto un finanziamento per l’accoglienza di dieci minori stranieri in stato di abbandono da ospitare sul territorio cilentano per il triennio 2021-2023.



Per adempiere a questa strategia il Comune avvierà delle procedure di selezione di un soggetto attuatore con esperienza pluriennale nell’ambito dell’ accoglienza dei migranti.

L’adesione al progetto è ‘‘finalizzata a garantire, se nel caso, in un prossimo futuro un’accoglienza dei migranti diffusa ed equilibrata, rispettosa della comunità locale, proporzionata ai servizi sociali ivi esistenti, il tutto per garantire una vera ospitalità delle persone bisognose, mettendole al riparto da finalità speculative e da un inevitabile isolamento sociale”.