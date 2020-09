Palinuro, in stato di ebbrezza con il figlioletto: intervengono i vigili

CENTOLA. A tarda sera passeggiava vaneggiando per le strade di Palinuro. E’ successo alcune sere fa. Protagonista una donna, mamma di un bimbo di pochi anni. Ad accorgersene due agenti della Polizia Municipale di Centola, agli ordini del capitano Giuseppe Corsaro. I vigili si sono avvicinati a mamma e bambino rendendosi subito conto dello stato di ebrezza della donna. Hanno così prestato ai due i primi soccorsi prendendo in cura il piccolo.

Hanno poi allertato i carabinieri della locale stazione guidati maresciallo Sansone e i sanitari del 118. Il piccolo era spaesato e spaventato dalla situazione ma un agente gli ha donato coccole e affetto.

Mamma e bambino sono stati poi trasportati all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per i dovuti accertamenti e dimessi il giorno dopo in buono stato di salute. La donna non sembrerebbe avere precedenti del genere, si sarebbe trattato un singolo episodio.