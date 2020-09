L’almanacco del 5 settembre 2020

E’ il 249° giorno dell’anno, 36ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 117 giorni.

Santi del giorno

San Lorenzo Giustiniani (Vescovo)

Santa Teresa di Calcutta (Religiosa)

San Bertino di Sithiu (Abate)

Etimologia

Berta, il termine germanico “Berchta” indicava in origine un “essere splendente”, “la dea luminosa”, ovvero quella divinità della mitologia nordica sempre circondata da un intenso chiarore. Il nome ebbe larga diffusione nel Medioevo, grazie al culto di diversi santi e sante.

Proverbio del giorno

Di settembre e d’agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto.

Aforisma del giorno

Fama e ricchezza senza l’intelligenza non sono possessi sicuri. (Democrito)

Accadde Oggi

1885 – Primo esempio di pompa per benzina

Sei nato oggi?

I nati il 5 settembre amano usare la loro mente attiva e sveglia per costruire i più fantasiosi e romantici castelli in aria. Essi sono, in verità, molto esperti nel materializzare tali ideali ma, sfortunatamente, possono illudersi molto sulle possibilità di successo. Soggetti a un eccessivo orgoglio o autocompiacimento, possono perdere il contatto con la realtà e quindi essere afflitti da ogni genere di malessere quando meno se lo aspettano. I nati il 5 settembre possono essere degli amici divertenti e piacevoli. Sebbene posseggano anche un lato serio, divertirsi è importante per loro, e in effetti è come se facessero tutto con una sorta di strizzatina d’occhio.

Celebrità nate in questo giorno

1946 – Freddie Mercury

1941 – Enrico Beruschi

1951 – Michael Keaton

Scomparsi oggi

1997 – Madre Teresa di Calcutta