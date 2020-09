Dramma ad Agropoli, trovato uomo senza vita

Dramma in località Madonna del Carmine di Agropoli dove il corpo di un uomo è stato trovato senza vita in prossimità di un ponte. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe si tratti di un suicidio. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno risposto alla chiamata di alcuni passanti che hanno fatto la macabra scoperta.

Al momento l’identità della vittima non è stata resa nota.

In località Madonna del Carmine, sei anni fa, si registrò un’altro tragido decesso. Un uomo di nazionalità polacca fu ritrovato privo di vita all’interno del container in cui viveva. A scoprire il cadavere fu il fratello che abitava proprio accanto e che non avendolo visto per l’intero pomeriggio si è recato a cercarlo, preoccupato.