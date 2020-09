Casaletto: anziano colto da malore in casa, salvato dai Carabinieri

CASALETTO SPARTANO. Anziano colto da malore, solo l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. L’uomo da 5-6 giorni non si vedeva più in giro. Così i vicini dell’88enne di Casaletto Spartano, hanno deciso di avvertire i Carabinieri di pattuglia. Intorno alle ore 19 di ieri 4 settembre, quindi, i militari si sono portati presso l’abitazione in cui l’uomo viveva da solo, ma neanche qui sono riusciti ad ottenere risposta. Provando a contattarlo telefonicamente, hanno sentito squillare dall’interno.

Anziano colto da malore in casa: l’intervento dei carabinieri

A quel punto, senza perdere tempo, i carabinieri con una scala si sono arrampicati sul balcone del primo piano e hanno fatto irruzione all’interno.

L’anziano colto da malore è stato trovato riverso sul suo letto in pessime condizioni igienico sanitarie, in stato confusionale, ma ancora vivo. Allertati i soccorsi del 118, il malcapitato è stato trasferito presso l’ospedale di Sapri dove è stato ricoverato per le cure del caso.

Degrado e abbandono nell’appartamento

L’intero appartamento dove viveva l’anziano colto da malore risultava in uno stato di forte abbandono e degrado con sporcizia e immondizia ovunque. Il Comune di Casaletto Spartano si attiverà per risolvere il problema a tutela della salute pubblica.