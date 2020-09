Capaccio Paestum, rientra dalla Sardegna ed è positiva al covid

CAPACCIO PAESTUM. Rientra dalla Sardegna e, come da prassi, viene sottoposta a tampone. L’esito per lei è positivo. La paziente è una donna dei Capaccio Capoluogo che si trovava sull’isola per qualche giorno di relax. L’esame, analizzato presso i laboratorio dell’ospedale di Eboli, ha confermato il contagio. La signora è comunque asintomatica ed in buone condizioni di salute.

Come da prassi dovrà restare in isolamento fiduciario insieme ai suoi contatti che dovranno ora essere sottoposti a tampone.

Sono cinque le persone attualmente positive al coronavirus nella città dei templi.