Brucia la provincia: fiamme dal Cilento a Salerno

Brucia la provincia salernitana e il Cilento non è indenne dall’azione dei piromani. Dopo il vasto incendio di ieri in pieno centro abitato tra Caprioli e San Nicola di Centola, la scorsa notte dopo l’una un altro rogo ha bruciato ettari di terreno in zona ex frana tra San Nicola e San Mauro la Bruca nei pressi dell’Agriturismo Forno Antico.

Sul posto il gruppo di protezione civile Menaica e i Vigili del fuoco del distaccamento di Policastro. Si indaga se gli incendi appiccati siano di origine dolosa, come è molto probabile.

Brucia la Provincia: i precedenti in Cilento e Vallo di Diano

Questo è soltanto l’ultimo rogo registrato in zona: l’area compresa tra i comuni di Centola e Pisciotta è quella che nelle ultime settimane ha fatto segnalare più incendi.

Problemi si sono registrati di recente anche tra Montecorice e Castellabate e nel Vallo di Diano.

Inferno di fuoco a Salerno

Ieri, invece, è a Salerno che si sono registrati i problemi maggiori. Un vasto incendio è divampato sul Masso della Signora. Il fumo ha invaso anche parte della città. Il sindaco Enzo Napoli è stato costretto a disporre la temporanea chiusura della strada Panoramica.

Ingente il dispiegamento di forze: vigili del fuoco, squadre antincendi, protezione civile, volontari. Un vero e proprio inferno di fuoco che ha rischiato di raggiungere Sala Abbagnano. Anche in questo caso si segue la pista dolosa.