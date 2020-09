Ogliastro: punta alla riqualificazione del campo sportivo

Il Comune di Ogliastro Cilento, retto dal sindaco Michele Apolito, ha approvato il progetto di riqualificazione del campo sportivo alla frazione San Rocco. L’Ente, per poter accedere alle risorse previste dal ”Fondo Sport e Periferie”, ha redatto nei giorni scorsi il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione. Per poter ultimare la domanda gli enti locali hanno dovuto registrarsi nell’apposita piattaforma informatica governativa con la possibilità di compilare tutti i campi previsti sino alla scadenza dei termini, fissata per il 30 settembre alle ore 10.

Al Ministero dello Sport, guidato da Vincenzo Spadafora, potranno anche essere inviate delle domande chiarificatrici per facilitare l’accesso al bando: anche in questo caso c’è un termine, quello di oggi entro le ore 12.



L’intervento, rientra nel Fondo “Sport e Periferia”, stanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal CONI. Il fondo, mira alla realizzazione e alla rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obbiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti.