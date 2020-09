Montecorice, due casi covid di rientro dalla Sardegna

MONTECORICE. “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha appena comunicato che nel Comune di Montecorice risultano essere stati posti in quarantena, in quanto positivi al Covid 19, 2 soggetti non residenti, ai quali è stato eseguito dall’ASL il tampone al rientro dalla Sardegna”. Lo ha reso noto il sindaco di Montecorice, Pierpaolo Piccirilli.

I due soggetti risultano essere in buona salute ed hanno dichiarato di non aver avuto contatti con gli abitanti del luogo.

“Vi terremo aggiornati su tutte le novità che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ci comunicherà nei prossimi giorni avendo attivato tutte le misure precauzionali necessarie in queste circostanze”, ha concluso il primo cittadino.