Gioi: interventi di efficientamento energetico con i fondi del Ministero

Il Comune di Gioi, con a capo il sindaco Maria Teresa Scarpa, intende destinare i fondi del Ministero dell’Interno, di 50.000 euro, per intervenire sull’efficientamento energetico di edifici pubblici di Gioi e Cardile, prevedendo interventi sulle caldaie, impianto idraulico e di riscaldamento. L’intervento sarà finanziato con il contributo del Ministero dell’Interno per l’annualità 2020.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, difatti, assegnava ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il corrente anno, un contributo di 50.000,00 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

L’inizio dell’esecuzione dei lavori deve avvenire entro il 15 settembre, pena la decadenza del contributo assegnato.