Anche a Sapri esclusi contagi

Nessun caso di coronavirus a Sapri. Lo rende noto il sindaco di Sapri Antonio Gentile. Quattro le persone indicate dall’ASL per essere sottoposte a tampone dopo essere state in contatto con persone contagiate. Per tutte l’esito è risultato negativo.

Nel comprensorio del Golfo di Policastro e basso Cilento si registrano 19 casi a Caselle in Pittari e 1 a Morigerati.

Oggi sono risultati negativi anche i tamponi eseguiti ad Ascea e Buonabitacolo. Eseguito uno screening anche a Ceraso.