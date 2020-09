Vallo della Lucania, sabato arriva Vincenzo De Luca

Tappa a Vallo della Lucania per il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il presidente della giunta regionale sarà all’auditorium Leo De Berardinis il prossimo sabato 5 settembre. L’appuntamento è alle ore 10. De Luca giungerà in città per una tappa del suo tour elettorale. Sarà l’occasione per fare il punto sui programmi realizzati in questi cinque anni e sulle prospettive future per il territorio.

Titolo dell’incontro “Metanizzazione e infrastrutture nel Cilento”.

Ad aprire l’incontro il sindaco Antonio Aloia. Saranno presenti anche i candidati al consiglio regionale che figurano nelle liste a sostegno del presidente uscente.