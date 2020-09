Oroscopo: Scorpione, sforzatevi di capire le esigenze del partner

Ariete – Avete fatto errori di valutazione nel lavoro, ma ve ne siete accorti in tempo. Ripensamenti in amore

Toro – Nel lavoro dovete approfittare del vostro intuito. In amore le cose non vanno bene.

Gemelli – Finora nel lavoro vi siete soltanto arrangiati: non continuate così. Difficili i rapporti di coppia.

Cancro – È il vostro momento positivo: basta non fare passi falsi. Tira e molla snervante in amore.

Leone – Nel lavoro non esistono ostacoli che non possiate superare. In amore non complicatevi la vita.

Vergine – Organizzate nel modo più piacevole la giornata. In amore è tempo di prendere l’iniziativa

Bilancia – Un cambiamento nel lavoro, potreste fare passi avanti nella carriera. Alti e bassi in amore.

Scorpione – Fronteggiate un’emergenza nel lavoro. Funzionerà. Sforzatevi di capire le esigenze del partner

Sagittario – Concedetevi una pausa psicologica dal lavoro. Siate comprensivi con chi vi ama.

Capricorno – Con la vostra spigliatezza potrete guadagnare appoggi utili. In amore vi attende una sorpresa

Acquario – Armatevi di pazienza per superare gli ultimi ostacoli. Riflettete su un rapporto burrascoso

Pesci – Riuscirete a conquistare la fiducia di una persona influente. In amore è arrivato il tempo di osare.