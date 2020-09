Novi Velia: domani il concerto dei Kiepò per la XXI edizione del Festival degli Antichi Suoni

NOVI VELIA. Il Festival degli Antichi Suoni non si ferma. Si terrà, infatti, domani 4 settembre 2020, a partire dalle ore 21.30, il concerto simbolico dei Kiepò, presso l’ex convento dei celestini, per quella che sarebbe dovuta essere la XXI edizione del Festival degli Antichi Suoni.

In programma l’inaugurazione con il tradizionale canto alla Madonna del Sacro Monte di Novi Velia, la premiazione del Festival degli Antichi Suoni a due novesi doc, e infine il concerto dei Kiepò.

“Il concerto, con prenotazione obbligatoria, rispetterà le norme Covid-19 in materia di distanziamento, obbligo di mascherina, agli ingressi con registrazione e monitoraggio dati”, fanno sapere il Comune di Novi Velia e gli organizzatori.

Il “Festival degli Antichi suoni” è un evento ormai ventennale che si svolge a Novi Velia; è l’appuntamento con i suoni della tradizione, un’impronta forte che definisce un importante senso di appartenenza per i paesi che ruotano intorno al Monte Gelbison. Gli antichi suoni con gli strumenti della tradizione sono tradizionalmente i protagonisti delle 3 giornate del Festival; a partecipare, non solo gruppi portatori di tradizione locale, ma anche suonatori provenienti da altre regioni. Una manifestazione di ampio respiro culturale e artistico, una rievocazione del passato proiettata alla sperimentazione e al futuro. Quest’anno rappresentazione anomala e in forma ridotta causa covid.

