L’almanacco del 3 settembre 2020

E’ il 247° giorno dell’anno, 36ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 119 giorni.

Santi del giorno

San Gregorio Magno (Papa e Dottore della Chiesa), protettore di musicisti, cantori, produttori di passamaneria e di bottoni, insegnanti, papi.

Santa Febe (Phoebe, Coadiutrice di San Paolo)

Etimologia

Gregorio, deriva dal greco “Gregòrios”, latinizzato poi in “Gregorius”, questo personale che significa “sveglio”. Attestato sin tra i primi cristiani, venne molto apprezzato per tutto il Medioevo, come attestano i numerosi santi e pontefici che se ne fregiarono.

Proverbio del giorno

Settembre inclemente, poco vino o niente.

Aforisma del giorno

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita non sarebbe più sopportabile (Georges Courteline)

Accadde Oggi

1982 – La mafia uccide il generale Dalla Chiesa

Sei nato oggi?

I nati il 3 settembre non sempre sono come sembrano. Poiché gli altri spesso fraintendono la loro natura e il loro potenziale, essi possono essere costretti a interpretare dei ruoli nella vita che, pur non essendo sempre spiacevoli, non sono esattamente ciò che vorrebbero. Benché si tratti di solito di persone dai mille talenti, spesso viene apprezzata una sola delle loro doti a discapito delle altre. La bellezza fisica delle donne del 3 settembre è uno di questi casi: a causa del loro piacevole aspetto esteriore, le altre qualità possono restare nascoste. Gli uomini, invece, tendono ad essere scambiati per persone che aprono facilmente la borsa, oppure etichettati sulla base della loro condizione professionale o famigliare.

Celebrità nate in questo giorno

1875 – Ferdinand Porsche

1972 – Natalia Estrada

1979 – Júlio César

Scomparsi oggi

1989 – Gaetano Scirea

1962 – E. E. Cummings

2012 – Michael Clarke Duncan